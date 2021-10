#Intervju Uroš Štefelin, kuharski mojster: Če hočeš biti dober gostinec, moraš veliko znati

Kuharski mojster Uroš Štefelin bo 30. novembra odplesal svoj poslednji tango v Vili Podvin, kamor je ljubitelje vrhunske hrane privabljal nekaj manj kot devet let. Celotna kulinarika in ekipa se 1. decembra selita v hotel in restavracijo Linhart v Radovljico. Hotel Linhart sta s poslovno partnerico Marcelo Klofutar kupila pred dvema letoma, ko sta spoznala, da jima lastnica, Zavarovalnica Triglav, Vile Podvin ne namerava prodati, čeprav sklepata, da sta ji zanjo ponudila več kot drugi. Vila je prodana in z novimi lastniki niso našli skupnega jezika.