#Intervju Edvard König in Matjaž Krč: Če želimo spreminjati svet na bolje, moramo rasti

Letošnji prejemnik kipca zlata gazela za najhitreje rastoče podjetje v Sloveniji je podjetje EKWB iz Komende, ki se ponaša s tržno pozicijo prvega na svetu na področju razvoja in proizvodnje komponent za sisteme vodnega hlajenja zmogljivih računalnikov po meri. Zgodbo o uspehu, ki je nastala s prepletom znanja, podjetnosti in skupnih vrednot, sta spisala inženir Edvard König in ekonomist Matjaž Krč.