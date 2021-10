Boris Dežulović: Ne boste verjeli, kaj je Jezus naredil tretji dan!

Pravila naše obrti so bila nekoč jasna: v naslovu časopisne novice mora biti povzeta osnovna informacija, v podnaslovu neki poljubno razširjen stavek pojasnila s tistimi znamenitimi petimi W-ji: kdo, kaj, kdaj, kje in zakaj. Ni izjem, ni improvizacije, samo obrt. Ko je na primer Adolf Hitler naredil samomor, so prav vsi svetovni časopisi izšli z enakim mastnim naslovom – »Hitler je mrtev!« – poulični prodajalci časopisov pa so mahali s časopisi in vzklikali tisto, kar je pisalo v podnaslovu: »Nemški firer skupaj s soprogo Evo včeraj v obkoljenem Berlinu naredil samomor, nemške sile v razsulu, vojna se bliža koncu!« To je to, kratko in jasno: Hitler mrtev, Berlin obkoljen, vojna končana, stop, nasvidenje, »več na straneh 2 do 16«.