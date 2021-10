Dobršen del zaslug za takšno stanje gre pripisati predsedniku Jairu Bolsonaru in njegovemu podcenjevalnemu odnosu do virusa, iz enakega razloga pa tudi cepljenje v tej državi doslej ni bilo posebej uspešno. Poleg tega je država prepočasi naročala cepiva, zato je bila doslej cepljena le nekaj več kot polovica prebivalcev. Toda tudi v Braziliji obstajajo svetle izjeme in zanje so v veliki meri zaslužne odgovorne lokalne oblasti. V Toledu na jugozahodu države je za področje zdravstva odgovorna Gabriela Kucharski. Leta 1986 rojena pediatrinja je medicino študirala v Riu Grande in Portu Alegre, od leta 2012 pa živi v Toledu in v začetku tega leta je postala mestna »ministrica za zdravstvo«. Njena zasluga je, da so mestne oblasti v sodelovanju z univerzo zelo dobro sledile virusu. »Popisano imamo vse, od prvega primera naprej do danes,« pravi pediatrinja. Toledo ima okoli 143.000 prebivalcev in kot vse kaže, je med njimi zelo malo takšnih, ki so skeptični do cepiv. V mestu je z najmanj eno dozo cepljenih 99 odstotkov prebivalstva, večina s cepivom Pfizer/BioNTech. V začetku novembra se bo v Toledu začel enoletni preizkus, ki bo pokazal, kaj se zgodi, če je cepljeno vse prebivalstvo v mestu. Farmacevtski koncern si ob tem obeta nova spoznanja o učinkovitosti in trajanju zaščite, ki jo nudi njihovo cepivo. Eksperiment v Toledu ni prva taka študija v Braziliji. V mestu Serrana v zvezni državi Sao Paulo so pozimi in spomladi vse odrasle cepili s cepivi kitajskega proizvajalca Sinovac. Medtem ko je epidemija po državi zahtevala na tisoče življenj, se je število obolelih v Serrani znižalo za 80 odstotkov, število hospitaliziranih za 86 odstotkov in število umrlih za 96 odstotkov.