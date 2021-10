Ko je bila prepričana, da je najhuje za njima, so ji povedali, da njen sin potrebuje zdravilo, ki preprečuje, da bi tumor ponovno zrastel. Zdravilo, ki ga v Romuniji ni mogoče dobiti. Že leta namreč v državi primanjkuje zdravil. Od 113 takšnih, ki jih uporabljajo pri zdravljenju rakavih obolenj, jih v državi kar 23 ni mogoče dobiti, 13 pa jih občasno primanjkuje, je že pred tremi leti ugotovila nevladna organizacija Romanian Health Observatory. Ioana je naposled našla pomoč pri organizaciji Magic, ki je zgradila mednarodno mrežo prostovoljcev. Ti potrebna zdravila prinesejo iz Avstrije, Nemčije, Madžarske, Francije, Velike Britanije ali Bolgarije. Adriana Andrei, vodja projektov pri tej organizaciji, pravi, da če od pacientov dobijo recept za določeno zdravilo, ga praviloma lahko tudi nabavijo. V povprečju jih dnevno doseže okoli deset takih prošenj, kot je bila Ioanina. Samo v tem letu je organizacija priskrbela zdravila že okoli 2000 obolelim. Vzrok za pomanjkanje zdravil v Romuniji je dejstvo, da zdravstveno zavarovanje zanje ni pripravljeno plačati višjih cen in se orientira po tistih državah, ki zanje plačujejo najnižjo ceno, kot so denimo Madžarska, Litva in Poljska. Zdravila so zato v Romuniji že tako poceni, da se farmacevtskim podjetjem sploh ne splača več vstopiti na trg, zdravila pa v tej državi po nizki ceni odkupujejo tudi lekarniški grosisti iz drugih držav in jih na domačem trgu prodajo za nekajkrat višjo ceno. Kar seveda ni prepovedano, je pa v škodo obolelim Romunom, ki jih nujno potrebujejo doma.