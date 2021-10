Policisti so danes posredovali v prestižni Rezidenci Čeligo v Luciji, ki jo že nekaj časa prevzema ruska podjetnica Ekaterina Solomentseva. Po neuradnih informacijah naj bi Rusinja, ki na Obali kupuje nepremičnine in ima registrirano podjetje Putra, odkupila terjatve do zakoncev Čeligo, danes pa naj bi od njiju ponovno zahtevala, da ji predata hotel. Posredovali naj bi tudi varnostniki, Sandi Čeligo pa naj bi poklical policijo, češ da ne more do svojih stvari.

V Rezidenci Čeligo in v Putri danes nismo mogli priklicati nikogar, spor med Solomentsevo in Čeligom pa naj bi trajal že dlje časa. Kot smo poročali v četrtek, je med njima že maja prišlo spora, fizičnega obračuna in razbijanja, zaradi česar je že tedaj posredovala policija. Takrat je bil na kraju prisoten tudi Iztok Jakomin, direktor koprske policijske uprave v prvi Janševi vladi, ki je aktualni favorit za ponovni prevzem vodenja koprskih policistov. Jakomin po naših informacijah tudi sicer Solomentsevi pomaga pri njenih nepremičninskih poslih na Obali, po nekaterih informacijah pa naj bi njuno poslovanje zaznal tudi urad za preprečevanje denarja. Pozornost uradnikov naj bi vzbudila dva milijona evrov nepojasnjenega izvora.

