Zaspala na avtobusu Reševalci, policisti in gasilci imajo težaško delo, ki jim večkrat kot nasmešek na obraz izvabi kakšno solzo. A tu in tam se najde tudi kakšno nenavadno, če ne celo humorno posredovanje. Okoli četrte ure zjutraj so ljubljanski policisti odhiteli na Zaloško cesto, od koder jih je na pomoč poklicala nemočna občanka. Gospa je med vožnjo na avtobusu zaspala, in to tako zelo trdno, da se ni zbudila niti, ko je voznik ustavil avtobus, ga skrbno zaklenil, ugasnil luči in šel domov na zasluženi počitek. Ko se je ženska končno predramila, je bila ujeta v vozilu, sama pa se iz njega ni mogla rešiti. Ven so ji pomagali ljubljanski gasilci, ki so odprli vrata in ji omogočili pot do tople domače postelje. Ti si bodo zagotovo za večno zapomnili nočno prigodo, gospa pa morebiti ne, saj naj bi bil za njen dremež kriv (tudi) alkohol.

Iz zabojnika reševali otroka Le nekaj ur pred reševanjem opite Ljubljančanke so se gasilci in policisti zglasili na kraju še enega neobičajnega dogodka. V nedeljo proti večeru so namreč iz zabojnika za humanitarno zbiranje oblačil reševali otroka, ki se je prekucnil vanj. Gasilci so zabojnik odprli, dete, ki ni potrebovalo pomoči reševalcev, pa predali mami. Ujetim otrokom so ta teden pomagali še dvakrat. Kranjski gasilci so najprej iz zaklenjenega avta rešili otroka, njihovi ljubljanski kolegi pa so se na sredini intervenciji malo bolj namučili. S pomočjo stiskalnih lestev so skozi balkon vstopili v stanovanje drugega nadstropja bloka in od znotraj odprli vrata. Tako so rešili v stanovanje ujetega štiriletnega otroka, ki je zaradi zlomljenega ključa ostal zaklenjen vanj.

Zasegli 4000 litrov piva Proti nepridipravom se bojujejo tudi v finančni upravi. »Ni grešni kozel, je pa očitno kozel, vreden greha,« so se ob objavi fotografije zaseženih palet s 4128 litri češkega piva na twitterju pošalili v Fursu. Pivo je iz Slovaške prišlo k nam nezakonito, po spletu pa se je prodajalo brez plačila predpisanih dajatev. Postopke o prekršku so uvedli zoper tri osebe, ki jim grozi denarna kazen. A kaj se bo zgodilo z zaseženim blagom? Pivoborci so se nemudoma oglasili in se zgražali nad možnostjo, da bi takšen zaklad uničili, s čimer so se strinjali tudi v Fursu: »To bi bilo tragično. Organizirali bomo javno dražbo.« Volk sit in kozel cel!

Raje v zaporu kot z ženo Vrček ali dva tega tekočega zlata bi za pomiritev živcev nujno potreboval tudi mladenič, ki se je te dni znašel v hudi zagati. Zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogami, je zadnjih nekaj mesecev preživel v hišnem zaporu. Imenitno, kajne? Nak. Tridesetletni Albanec, ki živi blizu Rima, se namreč ni mogel več spoprijemati s prisilnim sobivanjem z ženo in njeno družino. Doma bi moral ostati še nekaj let, a se mu je zdelo to hujša kazen kot pravi zapor. Pobegnil je od doma in karabinjerje rotil, naj ga vendarle vržejo v keho. »Ne morem več. Moje življenje je pravi pekel,« jim je potožil. Policisti so ga aretirali zaradi kršenja hišnega pripora in mu uresničili željo.