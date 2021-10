Gasilci so morali v zadnjem dnevu na terenu posredovati več kot 160-krat, poročajo tuje tiskovne agencije.

Apollo so otoku približuje z vzhoda. Deli otoka so že pod njegovim vplivom, med drugim je kraj Augusta odrezan od sveta. Zaprte so tudi nekatere ceste, vlaki ne vozijo. Ponekod naj bi se sprožili zemeljski plazovi.

Neurje je na otoku v zadnjih dneh že terjalo najmanj tri življenja. Najhuje je na širšem območju Catanie, kjer je voda povzročila večjo gmotno škodo. Na območju ostajajo odprte le najbolj nujne storitve.