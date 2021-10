V nakupovalni center Dalmata JuraShop se lahko vstopi na hrvaški strani meje, izstopi pa na drugem koncu skozi drsna vrata trgovine na parkirišče »in že ste v BiH ali pa tudi obratno", poroča hrvaški portal. "Lahko ste izstopili iz EU ter se vrnili lažje in hitreje, kot bi prišli na otok Vis«, so zapisali.

Objavili so tudi videoposnetek sprehoda skozi trgovino in vstopa v drugo državo mimo mejnega prehoda in tudi vrnitev po isti poti. Novinarji portala so dejali, da so se nekaj časa sprehajali ob spornem delu meje, ne da bi jih kdorkoli kaj vprašal. Index.hr dodaja, da je »mejni prehod rezerviran samo za vozila, pa tudi za tiste, ki niso seznanjeni z možnostjo prehoda meje brez dokumentov in ustavljanja«.

Lastnik nakupovalnega centra trdi, da je njegova trgovina v celoti v Bosni in Hercegovini ter da ima lokalno prebivalstvo na podlagi mednarodnega sporazuma maloobmejne dovolilnice, s katerimi lahko prečkajo mejo v ulici Marka Marulića, ki je neposredno ob trgovini, in na meji med državama. Vztraja, da trditve portala o pomanjkanju nadzora na tem delu meje ne držijo ter da policija lahko kaznuje vse, ki nimajo dovolilnic.

Tudi v tamkajšnji policijski upravi so za index.hr pojasnili, da so seznanjeni s stanjem ob mejnem prehodu v Metkoviću ter da z nadzornimi kamerami spremljajo stanje na tem delu meje. Potrdili so, da imetniki dovolilnic, ki se nanaša na konkretno območje, lahko prečkajo mejo na tem območju, ostali pa ne. Od začetka leta je policija v Metkoviću sodniku za prekrške ovadila 85 ljudi zaradi prehoda čez mejo brez dovoljenja, v prejšnjem letu dni pa so zaradi zlorab odvzeli 15 maloobmejnih dovolilnic.