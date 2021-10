Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je dvignilo na 2138, kar je 71 več kot dan prej. Štirinajstdnevno povprečje potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev je 1190 oziroma 65 več kot dan prej. Po oceni NIJZ je v državi 25.121 aktivnih primerov okužb, število je v primerjavi z dnem pred tem naraslo za 1373.

V bolnišnicah zdravijo 558 covidnih bolnikov, 11 več kot dan prej, od tega 134 na intenzivnem oddelku, tri več kot dan pred tem. Umrlo je sedem covidnih bolnikov. Najmlajši hospitaliziran covidni bolnik je star 19 let, najmlajši covidni bolnik na intenzivni terapiji pa 21 let, je sporočila vlada.

Po podatkih vlade so v četrtek cepili 6895 ljudi. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je cepljenih 1.187.470 ljudi ali 56 odstotkov vseh prebivalcev. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 67 odstotkov prebivalstva, med starejšimi od 50 let pa 77 odstotkov.

Z vsemi odmerki je cepljenih 1.117.804 oziroma 53 odstotkov prebivalcev, med starejšimi od 18 let jih je precepljenih 63 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 73 odstotkov.

V bolnišnicah so večinoma necepljeni »Epidemiološke razmere v državi se v zadnjem tednu še poslabšujejo. Število okuženih strmo raste, kar se kaže tudi v povečanju obravnav v bolnišnicah,« je na današnji novinarski konferenci povedal vodja oddelka intenzivne terapije na infekcijski kliniki UKC Ljubljana Matjaž Jereb. Trenutno v največji slovenski bolnišnici zdravijo 170 covidnih bolnikov, od tega 51 na intenzivni negi. Povprečna starost hospitaliziranih na navadnih oddelkih je 71 let, na intenzivnih pa 60 let. Najmlajši bolnik na na navadnih posteljah je star 19 let, najmlajša bolnica na intenzivnih posteljah pa 31 let. Med njimi so večinoma necepljeni. Na navadnih oddelkih je necepljenih okoli 65 odstotkov pacientov, na intenzivnih pa 75 odstotkov., pri čemer so med cepljenimi najpogosteje starejši s kroničnimi boleznimi. Čas, ki ga covidni bolniki preživijo na intenzivnih posteljah se je v tem četrtem valu epidemije nekoliko podaljšal in traja v povprečju skoraj tri tedne. Jereb je opozoril, da so kapacitete ljubljanskega UKC omejene, pri čemer morajo poleg covidnih pacientov oskrbeti tudi ostale, ki prav tako potrebujejo intenzivne postelje. »Širjenje kapacitet je problem, saj primanjkuje usposobljenega kadra. Trenutno imamo na ravni državi 150 intenzivnih postelj, od tega v UKC Ljubljana 57, kar pomeni, kar pomeni, da smo že polno zasedeni. Za covidne bolnike imamo v načrtu maksimalno 62 intenzivnih postelj, če bomo to presegli, bo katastrofa,« je opozoril Jereb.