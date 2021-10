Goste je v vodstvo popeljal Pierre-Luc Dubois v peti minuti, Rasmus Kupari v 12. in Adrian Kempe v 22. minuti sta poskrbela za preobrat, v zadnji tretjini pa sta nov zasuk uprizorila Andrew Copp v 42. in Dubois v 48. minuti. To je bil četrti poraz za en zadetek v sezoni.

»Nekako najdemo način, da izgubimo tekmo. Puščamo tekmece, da se vrnejo v igro. Vsak večer smo za gol prekratki in to sami dopustimo. To moramo popraviti,« je po tekmi povedal trener Todd McLellan in dodal, da ne verjame, da se morajo igralci naučiti dobiti takšne obračune. »Imamo dovolj izkušenih hokejistov v ekipi, ki so dobili velike, pomembne tekme,« je dodal.

Kralji, pri katerih je Kopitar v 22:28 minute le enkrat streljal proti vratom, tako ostajajo pri zgolj eni zmagi na sedmih tekmah in so v nizu šestih tekem brez zmage. Obenem so v zadnjih dneh za najmanj osem tednov izgubili Drewa Doughtyja, sezono pa je že končal Sean Walker.

Precej bolje sta sezono začeli Florida, ki je stoodstotna s sedmimi zmagami in ponoči ni igrala, ter Carolina, ki je sploh prvič v zgodovini sezono začela s šestimi zmagami in brez poraza. Tokrat je s 3:0 odpravila Boston.

Prvi poraz je doživel St. Louis, ki je doma izgubil proti Coloradu s 3:4. J.T. Compher je zadel dvakrat za zmagovalce.

Na drugih tekmah je Tampa s 5:1 odpravila Arizono, Pittsburgh je doma izgubil proti Calgaryju z 0:4, Vancouver pa z 1:2 proti Philadelphii. Buffalo je po podaljšku s 4:3 slavil v Anaheimu, Seattle je s 4:1 odpravil Minnesoto, Montreal pa v gosteh s 4:0 San Jose. Kanadčani bodo naslednji tekmec Los Angelesa, in sicer v soboto ob 22.00 po slovenskem času.