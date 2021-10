Dončić je igral 34 minut, iz igre je metal 11-19 (za tri točke 3-8, prosti meti 0-3), zbral pa je še pet podaj in tri skoke ter blokado, imel pa je tudi sedem izgubljenih žog.

Slovenski zvezdnik je zadnji koš dosegel štiri minute pred koncem, ko je zadel za vodstvo s 100:90. Prednosti njegova ekipa ni več izgubila, čeprav so se gosti še približali na 102:99 minuto pred koncem. Nato pa sta po en prosti met za končni izid zadela Reggie Bullock in Dorian Finney-Smith (14 točk, 8 skokov).

Domači košarkarji so tekmo sicer zelo slabo začeli, saj je San Antonio že v prvi četrtini vodil tudi z 20 točkami razlike (23:3, 25:5), toda v drugi četrtini so odigrali bolje in izničili zaostanek. Še v tretji četrtini so bili večinoma par točk v zaostanku, po izidu 86:84 v zadnji četrtini pa niso več izpustili vodstva.

Jalen Brunson je bil z 19 točkami drugi strelec Dallasa, Maxi Kleber pa je 12 točkam dodal 10 skokov. Pri gostih je bil najboljši Dejounte Murray s 23 točkami, 10 skoki in osmimi podajami.