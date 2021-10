Ob strogih varnostnih ukrepih se jutri v Rimu začenja dvodnevni vrh dvajsetih najpomembnejših industrijskih držav sveta (G20). Srečanje bo varovalo več tisoč policistov in petsto vojakov, nad delom mesta bo vzpostavljeno območje prepovedi letenja. S strogimi varnostnimi ukrepi želi italijanska vlada Maria Draghija kot letošnja predsedujoča G20 preprečiti morebitne izgrede protestnikov ob robu vrha. Na vrhu, ki ga Draghi opisuje kot vrnitev k multilateralizmu, z izjemno štirih premierjev in predsednikov (srečanja se ne bodo udeležili ruski predsednik Vladimir Putin, kitajski predsednik Xi Yingping, japonski premier Fumio Kišida in mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador) pričakujejo številne visoke goste z delegacijami.

Med prvimi bo v večno mesto že danes pripotoval ameriški predsednik Joe Biden in na srečanju s papežem Frančiškom spregovoril o podnebju, migracijah in dohodkovni neenakosti po svetu. Pozneje ob robu vrha G20 pa bo imel tudi dvostransko srečanje s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. To bo še ena priložnost za zgladitev napetosti med ZDA in Francijo, do katerih je prišlo zaradi vzpostavitve indo-pacifiškega zavezništva Aukus, zaradi česar je Francija izvisela pri 65 milijard vrednem poslu prodaje jedrskih podmornic Avstraliji, ki jih bo Canberra kupila od Washingtona.

Vrh G20 bo tudi predvidoma zadnji vrh nemške kanclerke Angele Merkel, ki je v Rim s seboj povabila najverjetnejšega naslednjega nemškega kanclerja Olafa Scholza. Ne gre zgolj za ohranjanje kontinuitete nemške politike na globalni ravni ali politično oliko Merklove, temveč so v ozadju povsem praktični razlogi – Nemčija bo namreč januarja od Italija prevzela vodenje G20.

Kako ambiciozni bodo podnebni sklepi? Srečanje G20 bo obarvano s temami gospodarskega okrevanja, dodatne pomoči najrevnejšim državam s cepivi proti covidu-19 in globalne najmanj 15-odstotne obdavčitve multinacionalk. Srečanje G20 pa je še posebej pomembno kot priprava na podnebni vrh COP26, ki se bo v ponedeljek začel v škotskem Glasgowu. Po ocenah mednarodnih okoljevarstvenih organizacij je prav od dogovorov na vrhu G20 odvisen uspeh podnebnega vrha COP26, na katerem naj bi dorekli pravila in načine izvajanja pariškega podnebnega sporazuma iz leta 2015, s katerim so se države zavezale k omejitvi segrevanja ozračja na 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko raven. Toda po osnutkih sklepa deklaracije vrha G20 zaenkrat še ni jasno, ali bo srečanje zadostilo pričakovanjem o odločnem ukrepanju proti podnebnim spremembam. Voditelji naj bi sicer potrdili nujnost hitrega ukrepanja za dosego cilja omejitve globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija, vprašljivo pa je, ali se bodo najmočnejše države zmogle poenotiti glede vprašanja, do katerega leta naj bi dosegle ogljično nevtralnost. Želena ciljna letnica 2050 še ni dogovorjena. Kitajska denimo je svoj nacionalni cilj doseganja ogljične nevtralnosti določila za leto 2060. Z nekoliko zvezanimi rokami, da bi s svojim zgledom druge države G20, ki so odgovorne za 75 odstotkov globalnih izpustov toplogrednih plinov, prepričal k aktivnejši podnebni drži, na vrh prihaja ameriški predsednik Biden. Kongres namreč še ni sprejel ambicioznega podnebnega zakona, ki predvideva milijardne investicije v obnovljive vire energije, da bi izpuste toplogrednih plinov ZDA do leta 2030 zmanjšale za 50 do 52 odstotkov v primerjavi z letom 2005. Prav tako ostaja vprašljivo, ali se bodo članice skupine dogovorile, da že v tem desetletju z nacionalnimi načrti za ukrepanje proti podnebnim spremembam storijo več.