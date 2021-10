Japonska vladajoča Liberalnodemokratska stranka (LDS) bi na nedeljskih parlamentarnih volitvah lahko izgubila večino, kažejo ankete, saj je precej ljudi nezadovoljnih z njenim ravnanjem ob pandemiji, šibkejšo podporo pa ima tudi novi voditelj stranke in novi premier Fumio Kišida, ki je vodenje vlade prevzel šele v začetku tega meseca. LDS, ki na Japonskem vlada že pol stoletja, ima trenutno 276 poslancev v 465-članskem spodnjem domu parlamenta. Mogoče pa je, da bo tokrat zdrsnila pod 233, torej pod mejo absolutne večine. Sicer bi tudi v tem primeru ostala na oblasti, saj vlado vodi v koaliciji z manjšo stranko Komeito, ki ima trenutno 29 sedežev. Vendar bi to lahko prineslo določene posledice. »Slab rezultat LDS bi dal več besede stranki Komeito, ki je manj jastrebovska in bi lahko držala nazaj konservativno varnostno politiko, ki jo zagovarja desno krilo LDS,« je za Reuters dejal profesor političnih znanosti na univerzi Nihon, Tomoaki Avai.

Če LDS absolutne večine ne bi več imela, bi bil to slab znak tako za stranko pred volitvami v zgornji dom parlamenta prihodnje leto kot za Kišida, ki bi bil politično oslabljen in morda ne bi ostal dolgo na čelu stranke in vlade – enako kot njegov predhodnik Jošihide Suga, ki jo je vodil manj kot leto dni.

Mogoče presenečenje iz Osake

Večini opozicije se je tokrat uspelo povezati in dogovoriti o vrsti skupnih kandidatov v volilnih okrožjih. Ustavna demokratska stranka, socialdemokrati, komunisti in levi populisti so oblikovali skupno predvolilno platformo, ki nastopa kot antipod LDS in je med drugim proti reviziji ustave, za spremembo davčne politike, ki bi bolj obremenila bogate, za zaprtje jedrskih elektrarn in za preiskave domnevno spornih ravnanj najvišjih predstavnikov LDS. »Sodelovanje opozicije v posameznih okrožjih je nekaj neverjetnega. To pomeni, da bodo glasovi, ki bi bili sicer razpršeni med več kandidatov, zdaj vsi šli enemu, kar opoziciji daje realne možnosti v boju proti LDS,« pravi Avai.

Zvezda volitev pa bi lahko bila reformistična Japonska stranka inovacij (JIP), ki je delovanje in podporo iz mesta Osaka razširila na druge dele države in bi lahko potrojila število poslancev. Ankete ji napovedujejo do 36 sedežev, s čimer bi verjetno bila tretja največja v parlamentu. Stranka se zavzema za revizijo povojne ustave in povečanje obrambnega proračuna.

Pomembna bo tudi volilna udeležba, sploh ker je po anketah sodeč še vedno neodločenih 40 odstotkov volilcev. Pred štirimi leti je bila 54-odstotna. Zlasti nizka je običajno med mladimi. Posledica tega je, da stranke bolj nagovarjajo starejše, ki jih je zaradi demografskega trenda vse več. Zato pa potekajo tokrat različne civilnodružbene kampanje, da bi k oddaji glasu spodbudile tudi mlajše. agencije