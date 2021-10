Pod oltarjem peli partizanske pesmi, Leskovar pel za prostitutke, Švab razkril ime svojega sina

Začele so se prve letošnje šolske počitnice, v nedeljo pa za povrh vsega dobrega praznujemo še noč čarovnic. Nič čudnega, da so se že prve dni počitniškega rajanja in priprav na čaščenje temnih sil dogajale sila nenavadne stvari.