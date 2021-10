Kako hitro se stvari v športu spreminjajo, smo lahko v preteklosti videli že neštetokrat. Nazadnje, denimo, pri košarkarski Cedeviti Olimpiji. Trener Jurica Golemac je po porazu proti Budućnosti v nedeljo v ligi ABA deloval zaskrbljeno kot že dolgo ne, a je bil že v sredo po zmagi proti Bourgu v evropskem pokalu prešerno razpoložen. Drugi polčas proti francoskemu moštvu mu je dal razloge za optimizem, igralcem pa smernice za naprej. Predvsem pa so vsi skupaj izrazili zadovoljstvo, da so končno lahko navijače v Stožicah, ki se je jih je znova zbralo okoli 2000 in so zaključek tekme pričakali na nogah, nagradili z zmago.

Pri Olimpiji izpostavljajo pomen navijačev

»Pred takšno publiko je užitek igrati. Dali so nam posebno energijo in rad bi se jim zahvalil za podporo. Ko jih pride toliko, začutiš odgovornost, da upravičiš njihov čas. Potem ni več izgovorov, da ne bi dal od sebe zadnjih atomov moči,« je pomembnost navijačev izpostavil Edo Murić. In prav res so bili navijači tisti, ki so v sredinem večeru dali dodaten zagon igralcem. Po slabem uvodu v drugi polčas se je namreč Olimpija zbrala in začela povratek. Ob eni izmed dobrih obrambnih akcij je na tribunah završalo, silovito zabijanje Zacha Augusta na drugi strani pa je navijače izstrelilo na noge. Od tistega trenutka dalje je bila na parketu neka druga Olimpija, ki je gospodarila in zanesljivo prišla do druge evropske zmage. »Ljudje te za agresivno in dobro obrambo nagradijo, začutiš njihovo energijo in potem steče tudi v napadu. Iz obrambe torej izhaja vse,« je dodal Jurica Golemac.

Prav dobra obramba je tista, ki je v drugem polčasu izstopala. Medtem ko so gostje v prvem v napadu počeli, kar so želeli, so v nadaljevanju naleteli na agresivnejšega nasprotnika, ki ni več dovolil lahkih košev. »V prvi četrtini smo v bonus osebnih napak prišli šele v zadnji minuti, kar je neverjetno in se ne sme ponoviti. Zmenili smo se, da bomo agresivni na njihovi 'pick and roll' igri, a smo stali predaleč od nasprotnika. Vedeli smo, da je Julien motor njihove igre, pa smo mu dovolili, da se sprehaja po igrišču. Opozarjali smo na met od daleč Pelosa, pa nam je nasul do polčasa 16 točk. Med glavnim odmorom kaj posebnega nisem govoril. Igralci so sami dobro vedeli, da ne opravljajo dobrega posla. Imamo karakterno dobro in izkušeno moštvo, ki je pokazalo, da ne želi izgubljati. Številne ekipe bi po porazu proti Budućnosti razpadle. Mi nismo, kar je pomemben signal,« je pojasnil Golemac.