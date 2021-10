»Danes sem pripravljen govoriti o nečem zelo osebnem, o čemer lahko končno sproščeno govorim v svojem življenju. Ponosen sem, da lahko javno povem, da sem nogometaš in da sem homoseksualec,« je v videu, dolgem približno dve minuti in pol, javno priznal Josh Cavallo, 21-letni igralec kluba Adelaide United, ki nastopa v prvi avstralski ligi. Video o istospolni usmerjenosti nekdanjega reprezentanta Avstralije do 20 let si je že v prvih 24 urah ogledalo več kot sedem milijonov ljudi. »Težko se je bilo boriti s svojo spolno usmerjenostjo in živeti dvojno življenje. Ko sem odraščal, sem se moral naučiti strogo skrivati svoje občutke in čustva, ker me je bilo sram. Takšen sem moral biti, če sem želel ustrezati predstavi o tem, kakšen naj bi bil profesionalni nogometaš,« je poudaril Cavallo v videu, ki ga je objavil pred začetkom nove prvoligaške sezone v Avstraliji.

Cavallo je zelo presenečen tudi zaradi dejstva, da doslej niti en aktivni profesionalni nogometaš na svetu ni javno razkril svoje istospolne usmerjenosti. »Vem, da obstajajo tudi drugi takšni nogometaši, ki pa raje živijo v molku. To pa želim spremeniti tako, da dokažem, da so vsi, ki se identificirajo kot LGBTQ+, dobrodošli v nogometnem svetu in da si vsi zaslužijo pravico do tega, da so lahko pristni do sebe,« je dejal Cavallo. »Sram bi me bilo, da nikoli ne bi mogel delati tega, kar imam rad, ker sem homoseksualec. Skrivanje, kdo sem v resnici, slediti sanjam, ki sem si jih vedno želel kot otrok, igrati nogomet in biti enako obravnavan – to se mi nikoli ni zdelo kot resničnost. Zato si želim zgolj to, da lahko igram nogomet in da bom enako obravnavan kot vsi drugi.«

Njegova izpoved na družbenih omrežjih je sprožila številne pozitivne odzive. »Ti si prvak. Nogomet je za vse. Veliko spoštovanje,« je tvitnil švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović, Cavallu pa so podporo izrazili še mnogi drugi nogometni zvezdniki (Raphael Varane, Antoine Griezmann, Gerard Pique, Marcus Rashford…), klubi (Barcelona, Tottenham, Milan…) in tudi Mednarodna nogometna zveza Fifa. Najbolj množično podporo je Cavallo doživel v svojem klubu. Njegov soigralec Ben Halloran je zapisal: »Težko si je predstavljati, kako velik pogum je moral Josh zbrati za to objavo. Vsa čast.« Tudi glavni trener Carl Veart je zapisal, da je Cavallo izjemen mladenič z neverjetnim pogumom: »Zelo sem ponosen nanj. Zanj nimam nič drugega kot občudovanje in podporo, tako kot vsi v klubu in okoli njega.« Oglasil se je tudi Nathan Kosmina, izvršni direktor kluba Adelaide United: »Vsi smo zelo ponosni na Josha in ga podpiramo na njegovi poti.« Danes ni samo pomemben dan v Joshovem življenju, ampak je to zgodovinski trenutek za avstralski nogomet.«

Prvi profesionalni nogometaš, ki je že med igralsko kariero razkril svojo istospolno usmerjenost, je bil Anglež Justin Fashanu leta 1990. Njegovo priznanje je bilo v javnosti zelo slabo sprejeto, po selitvi v ZDA pa ga je leta 1998 zaslišala policija, potem ko ga je 17-letni fant obtožil spolnega napada. Kmalu je bil za Fashanuja izdan priporni nalog, a ga policija ni uspela najti, saj je že pred tem zapustil svoje stanovanje. Ker se je bal, da zaradi svoje homoseksualnosti (trdil je, da je bil spolni odnos s fantom z obeh strani prostovoljen) ne bo deležen pravičnega sojenja v ZDA, je pobegnil v Anglijo, kjer je v Londonu leta 1998 pri starosti 37 let naredil samomor. Fashanujeva družina je lani ustanovila dobrodelno organizacijo za pomoč homoseksualcem, objavila pa je tudi pismo neimenovanega igralca in homoseksualca v angleški premier ligi. V njem je igralec zapisal, da je njegova situacija velika nočna mora, da se počuti ujetega in da se boji, da bo razkritje resnice o njegovi homoseksualnosti vse skupaj le še poslabšalo.«