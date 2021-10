Z dobrimi. To pa zato, ker smo čez poletje dobro trenirali. Zelo pomemben trening nas čaka še pred prvo tekmo v Severni Ameriki. Tam bomo izpilili tekmovalno taktiko.

Ker so proge na južni polobli daljše, lahko naredimo več treninga hitrih disciplin, predvsem kar zadeva dolžino smučanja. Na evropskih ledenikih smo letos naredili več tehničnega treninga, predvsem veleslalomskih zavojev. V reprezentanci smo v večini izkušeni tekmovalci, ki imamo v nogah dovolj hitrih disciplin, zato je tehnični trening morda še pomembnejši. Ker je v Evropi na razpolago manj smučišč, se morajo trenerji boriti za vsak trening, na Zermattu in Saas Feeju se priključujemo drugim ekipam. Kljub temu smo trenirali po programu in ni bilo manka treningov.

Verjamem, da sem. Predvsem pomembno je, da verjamem, da je takšen način treninga res pravi. Kako sem ali smo bili uspešni, pa vsakokrat pokaže tekma. Tisti dve minuti sta odločilni in v tem kratkem času moraš na progi pokazati vse svoje znanje.

Nisem veliko kompliciral, temveč sem na vse skupaj gledal bolj umirjeno. Zelo sem zadovoljen s podporo. Lahko rečem, da imam na Salomonovih smučeh dober občutek. Tudi noga se počuti dobro v smučarskem čevlju. Kar zadeva kvaliteto dresov, smo že v minuli sezoni dokazali, da smo hitri. To je potrdila zmaga Martina Čatra v Val d'Iseru, tudi drugi tekmovalci pa smo dosegli nekaj dobrih uvrstitev. Seveda je vselej čas za izboljšave, a vsaj kar zadeva drese, niso odvisne od nas tekmovalcev, temveč predvsem od proizvajalca.

Delno, imel sem vzpone in padce. Prikazal sem napredek v smuku, v superveleslalomu pa nisem napredoval prav veliko, vsaj rezultati tega niso pokazali. Zadovoljen sem predvsem z Val Gardeno, kjer sem dosegel najboljši smukaški rezultat v svoji karieri. Na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo sicer nisem dosegel svojega najboljšega rezultata (7. mesto iz Sankt Moritzu, op. p.), sem bil pa s 15. mestom zadovoljen, saj sem si z uvrstitvijo izboljšal startno izhodišče v svetovnem pokalu. Ob tem, da sem storil večjo napako, ki me je stala višjo uvrstitev. S preostalimi tekmami se nisem najbolje spoprijel. Slabši rezultati so me potrli bolj, kot bi si želel.

Na prvih tekmah bom res startal bolj zadaj. Potrpežljivo moram čakati svojo priložnost ter čim hitreje napasti. Če mi bo to uspelo, bom izboljšal startno številko ter imel vse boljše izhodišče. To je tudi moj cilj na začetku sezone. Olimpijske igre bodo nedvomno vrhunec sezone. Tekmo bo treba vzeti kot eno od mnogih in se osredotočati tudi na druge preizkušnje.

Večkrat sem si ogledal posnetek, ki smo ga imeli na voljo. Proge res ne poznamo in prav veliko ne moremo storiti. Ne bo prvič, ko se bomo soočili z novo progo. Zelo pomembni bodo ogledi in treningi na prizorišču, na katerih lahko pridobiš ali izgubiš samozavest. Doslej sem v Aziji tekmoval le dvakrat, in sicer na predolimpijski in olimpijski preizkušnji v Pjongčangu.

Z uvrstitvijo v finale svetovnega pokala v obeh hitrih disciplinah. Skrite želje so definitivno višje. Ter seveda z dobrim rezultatom na olimpijskih igrah.