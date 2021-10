Nepreslišano: Dr. Peter Novak, strokovnjak za energetiko

Ene države imajo možnost prodaje večje količine elektrike po višji ceni, ki je niso mogli prodati, dokler je bila cena zelo nizka. Cela vrsta termoelektrarn je stala, saj so bile nerentabilne v času, ko je bilo dovolj obnovljivih virov energije. Ko je v Nemčiji veter presahnil in je s prihodom jeseni sonce nekoliko zašlo, pa je prišlo do hitrega pomanjkanja električne energije in takrat so skočili tisti, ki imajo nekoliko nerentabilno proizvodnjo, dvignili so svoje cene in proizvajajo elektriko po višji ceni – tako kot je trg pač dovolil.