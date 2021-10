Zato nikakor ne verjamem ministru Vizjaku; prepričana sem, da se zelo dobro spomni, kako so potekali njegovi pogovori o »nadmudrivanju«, s kakršnim žal minister in njegovi kompanjoni nadaljujejo iz dneva v dan. Nas, »glupi« narod pa nadmudrivajo, ker s svoje ministrske pozicije pač lahko, predvsem pa, ker jim to omogoča njihov šef, velemojster te obrti. Jaz sem sicer zgolj »ulica«, kot nas označuje minister Počivalšek, in ulica jih ne more menjati. Ampak gnus zaradi njihovih nemarnih rabot pa lahko izrekam.

Ob tem upam, da ulica pomni bolje kot aktualna politika ter da bo vsem brez politične kulture, pa vsem ljubiteljem koristi in reševalcem življenj ter tistim, ki vedno znova oznanjajo, kako jim gre zgolj za dobro Slovenije, odklenkalo na volitvah. No, ja, da bo tam tudi »ulica«, pa bo pa minister Počivalšek pač moral prenesti.

Magda Plementaš Lombar, Kranj