Obdolženi Alen Čibarić je v sodno dvorano celjskega sodišča pred okrožno sodnico Leonido Jager, stopil v spremstvu pravosodnih policistov in svojega zagovornika, odvetnika Bojana Celarja. A predobravnavni narok se je, po pričakovanju, končal v slabi uri, saj se je obdolženi odločil, da krivde ne bo priznal.

Čibarić le eden od treh roparjev

Sodnica je predobravnavni narok zato zaključila, na glavni obravnavi, ki se bo začela sredi novembra, pa bodo že zaslišali nekaj prič in začeli izvajati dokaze, ki jih je predlagalo tožilstvo, pa tudi obramba. Vse pa kaže, da bo največ govora o DNK, ki naj bi bil Čibariću odvzet v nekem drugem postopku, zato obramba prav to postavlja pod vprašaj, ker naj bi šlo za nesorazmeren poseg v obdolženca. In kaj obtožnica sploh očita Koprčanu? Obdolžen je ropa in odvzema motornega vozila v sostorilstvu v noči z 18. na 19. maj lani. Čibarić naj bi bil le eden od sicer treh dobro zamaskiranih storilcev, ki so si za tarčo izbrali stanovanjsko hišo Marijana Pelina v Frankolovem.

Na rop so se zlikovci dobro pripravili in najprej onesposobili varnostne kamere, iztrgali iz omrežja električne pa tudi telekomunikacijske vode. Nato so po lestvi splezali do okna in se pritihotapili v hišo, zatem pa v spalnici fizično napadli tako lastnika hiše kot njegovo partnerico, vpili nanju in ju zvezali z vezicami ter pozneje še lepilnim trakom. Medtem ko sta bila zvezana, so temeljito preiskali vse prostore v hiši. Ukradli so nekaj tisoč evrov gotovine in več kosov zlatnine, prenosni računalnik in fotoaparat, na koncu pa se odpeljali še z lastnikovim osebnim vozilom, čigar rezervne ključe so našli v hiši.

Ko se je oškodovanki uspelo rešiti vezic in lepilnega traku, je stekla do prvega soseda in ga prosila, da o ropu obvesti policijo. Kot je že lani povedala tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje Milena Trbulin, so vozilo policisti po dogodku s pomočjo občana našli na območju Motnika in ga lastniku tudi vrnili. A v njem naj ne bi bilo več kuverte s sedem tisoč evri in enajst tisoč hrvaškimi kunami. »Storilci so rop izvedli na izredno premišljen, brutalen in nasilen način. Oškodovanca so načrtno izbrali in se na rop dobro pripravili,« je lani še razkrila Trbulinova.