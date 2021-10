Praznovala je 109 let

Julijana Zakrajšek, ki je praznovala častitljivih 109 let, je četrta najstarejša Slovenka. Odkar je umrla njena nečakinja, živi na Podulaki pri Velikih Laščah, sama. Pogosto jo obiščejo in ji pomagajo pranečakinji in drugi sorodniki. Veliko, kot pravi, ne potrebuje, tudi posebnih želja nima. Še vedno sama poskrbi za večino stvari. Kosilo ji pripeljejo, preostalo postori sama. Zdravje ji še kar dobro služi, boli jo le koleno. Tudi očala nosi le, ko bere in kvačka. vl, sta