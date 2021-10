Reynders: Komisija bo ukrepala

Evropska komisija je odločena uporabiti vsa sredstva, ki jih ima na voljo, za zaščito vladavine prava v EU, je v razpravi o vladavini prava v evropskem parlamentu dejal evropski komisar za pravosodje Didier Reynders. »Ukrepali bomo in odločeni smo to storiti.« Pri tem je ponovno zatrdil, da so pripravljeni uporabiti vsa orodja, ki so na voljo za obrambo vladavine prava, da bi se učinkovito odzvali na vse poskuse oslabitve pravne države.