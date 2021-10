Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je dvignilo na 2067, kar je 113 več kot dan prej. Štirinajstdnevno povprečje potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev je 1125 oziroma 74 več kot dan prej.

Po podatkih Covid-19 sledilnika je bilo v sredo hospitaliziranih 547 bolnikov, 19 več kot v sredo, od tega 131 v intenzivni terapiji, kar je dva manj. Umrlo je deset ljudi s covidom-19, skupno že 4723.

Z enim odmerkom cepiva je po podatkih NIJZ cepljenih 1.185.861 ljudi ali 56 odstotkov vseh prebivalcev, z vsemi odmerki pa 1.115.773 oziroma 53 odstotkov prebivalcev.

Fafangla skrbi vse večja resigniranost v družbi

»Epidemiološko stanje se slabša povsod po Evropi, vendar pa ni tako slabo kot je bilo lani,« je na današnji novinarski konferenci povedal predstojnik Centra za nalezljive bolezni na NIJZ Mario Fafangel. Cepljenje je, kot pravi, »naredilo svoje« in zmanjšalo število hospitalizacij in smrti, skrbi pa ga »resigniranost«, ki se je pojavila v družbi, in stališče, da se naj vsi okužimo, »ko zdravstveni sistem ne bo več zmogel, pa bo vlada že posegla po zasilni zavori«.

Upravljanje epidemije s strahom ima po Fafangelovih besedah »samo določen rok trajanja«, in tega strahu med prebivalci ni več. »Ostanejo nam le ukrepi, ki jih lahko vsi razumemo. Vsi podatki kažejo, da potrebujemo pogoj PCT in da je cepljenje najbolj varen ukrep tako za posameznika kot za družbo. Ker pa se določen del populacije it raznih razlogov ne bo nikoli cepil, potrebujemo še dodatne ukrepe, med drugim brezplačno testiranje,« je opozoril. Če bo znova potrebna »zasilna zavora«, torej novi »lockdown« pa bi moral biti po njegovem veljati za vse in ne le za nekatere.

Fafangel ne ve, kakšni bodo nadaljnji ukrepi vlade, kot epidemiolog pa, kot pravi, ve, da se moramo izogibati večjim druženjem, nositi maske, vzdrževati razdaljo. Ob prvih znakih bolezni se moramo izolirati testirati in obvestiti svoje stike. »Na voljo imamo tudi aplikacijo Ostani zdrav. Res je, da je njena uporaba nizka, vendar pa se lahko že danes vsi odločimo drugače. Že jutri si jo lahko naloži vsak, še zlasti bi bilo pomembno, da jo imajo mlajši, med katerimi se virus najbolj širi,« pravi Fafangel.

Zloraba pravil in preslikavanje kod na potrdilih je po njegovem mnenju povezana s tem, da nekateri ljudje ne razumejo, zakaj je pogoj PCT smiseln. »Razlog za to je v nezaupanju do državnih institucij in pomanjkanju občutka za skupnost,« je ocenil Fafangel. Kot je dejal, se v državah z dobro precepljenostjo zdaj da tolerirati višje število okužb, saj zdaj v manjši meri zapoljnjujejo bolnišnične kapacitete in povzročajo smrti. »Tako je do neke mere tudi pri nas, a tudi to ima svoj limit,« je še opozoril Fafangel.