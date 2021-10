»Evropa je na področju enakosti spolov zelo malo pridobila. Vendar je zaradi pandemije covida-19 veliko izgubila. Gospodarske posledice za ženske so dolgoročnejše, medtem ko se je pričakovana življenjska doba moških skrajšala. Ugotovitve našega indeksa lahko pomagajo evropskim voditeljem, da se spopadejo z različnimi vplivi pandemije na ženske in moške ter ublažijo neenake kratkoročne in dolgoročne posledice,« je povedal Carlien Scheele, direktor inštituta EIGE.

Glede enakosti spolov sta imata tudi letos najboljše rezultate Švedska in Danska, sledi jima Nizozemska, ki se je na tretje mesto uvrstila pred Finsko in Francijo. V primerjavi z lanskim letom so svojo uvrstitev najbolj izboljšali Luksemburg, Litva in Nizozemska, Slovenija pa je bila edina država, ki je nazadovala. Med državami sicer obstajajo velike razlike v rezultatih enakosti spolov. Gibljejo se od 83,9 točke na Švedskem do 52,6 točke v Grčiji. Slovenija je na 12. mestu dosegla 67,6 točke, kar je za 0,1 točke slabše kot leta 2020. ob tem pa je tudi država, ki je od leta 2017 najbolj nazadovala.