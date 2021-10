Kot so pojasnili na notranjem ministrstvu v Rimu, nadzor uvajajo na vseh kopenskih, zračnih in pomorskih vstopnih točkah v Italijo. Uvedli so ga v sredo ob 22. uri zvečer in ga bodo predvidoma odpravili v ponedeljek ob 13. uri, izhaja iz sporočila, objavljenega tudi na spletni strani italijanskega veleposlaništva v Ljubljani.

Ob tem so še pojasnili, da gre za ustaljeno praks držav ob velikih mednarodnih dogodkih, kot je vrh skupine G20. Z začasno uvedbo nadzora je Rim predčasno seznanil tako Evropsko komisijo kot države članice schengenskega območja. Italija si sicer kopensko mejo deli s štirimi članicami schengenskega območja - Slovenijo, Avstrijo, Francijo in Švico.