Strokovna komisija na osnovi predlogov številnih zaposlenih, novinarjev in blogerjev Lonely Planet ter založniških partnerjev v publikaciji Best in Travel vsako leto razglasi deset držav, destinacij in mest, ki jih bralcem priporočajo za obisk. Letošnja, že 17. izdaja, je posebno pozornost pri izboru priporočenih destinacij namenila trajnostnim potovalnim izkušnjam. Slovenijo izpostavlja kot zeleno destinacijo, pri čemer poudarja predvsem trajnostno usmeritev ter njeno izredno naravno bogastvo.

»Odgovorno potovanje je že desetletja del slovenskega načina življenja in Slovenija je tako postala vodilna država na svetu v razvoju trajnostnih turističnih strategij, saj daje prednost kakovosti pred količino in lokalni skupnosti pred potrošništvom,« pa je izpostavil predstavnik Lonely Planet Tom Hall.

Naslovnico Best in Travel 2022 krasi Piran

Kot so Halla povzeli na STO, Slovenija s ponudbo nepozabnih doživetij, ki segajo od Alp do Jadrana, ostaja inovativna in je v zadnjem letu ponudila številne nove kulinarične in kolesarske poti, ki temeljijo na skupnosti in omogočajo obiskovalcem, da izkoristijo možnosti za bogata naravna in kulturna doživetja.

»Slovenija se je na letošnjo lestvico destinacij v Best in Travel uvrstila tako visoko zaradi svojih nenehnih prizadevanj za oblikovanje trajnostnih rešitev v turizmu in prav zato smo jo tudi izbrali za destinacijo, ki bo na naslovnici knjige,« je sklenil. Naslovnico Lonely Planet Best in Travel 2022 sicer krasi Piran.