Če jim v ligi ABA za zdaj ne gre po načrtih, je drugače v evropskem pokalu. Potem ko so prejšnji teden na gostovanju kar nekoliko presenetljivo porazili Gran Canario, so košarkarji Cedevite Olimpije danes vknjižili drugo evropsko zmago. V Stožicah je gostoval francoski Bourg, ki se je pokazal kot žilav nasprotnik, a so tokrat Ljubljančani našli prave rešitve in tekmo pripeljali do uspešnega konca. V tretjem krogu bodo zmaji v sredo gostovali v Turčiji pri Bursasporju, še prej pa jih v jadranskem tekmovanju čaka gostovanje pri Igokei.

Stožice so bile sinoči center športnega dogajanja v prestolnici, saj je sočasno potekal četrtfinalni nogometni obračun med Olimpijo in Koprom. Navijači košarkarskega kluba so znova zgledno zapolnili tribune, saj se jih je zbralo okoli 2000. A na začetku to ni spodbudilo igralcev, ki se jim je poznalo, da jim je nedeljski poraz v končnici proti Budućnosti v ligi ABA zbil nekaj samozavesti. Olimpijini košarkarji so v napadu delovali prestrašeni, kot da ne bi verjeli v lastne sposobnosti. Pravega kroženje žoge ni bilo, kaj šele da bi se kakšen od igralcev odrekel metu in z dodatno podajo našel prostega soigralca. Skratka, napad Ljubljančanov še ne teče po željah trenerja Jurice Golemca, medtem ko je bil Bourg na drugi strani sila sproščen in zadeval z vseh položajev. Prednjačil je Pierre Pelos, ki je do polčasa nasul 16 točk (na koncu 21), nekaj dobrih potez je pokazal tudi nesojeni zmaj Hayden Dalton. Gostitelje je v igri držal dober met za tri točke, saj so v prvih 20 minutah od dvanajstih zadeli kar osem poskusov, živce pa jim je poleg nasprotnika kravžljala sodniška trojica, ki jim ni bila naklonjena.

Tudi v drugi polčas je Olimpija krenila zaspano, a nato za pet minut zaklenila pot do svojega koša, naredila v tem času delni izid 13:0, za pravo iskrico pa je s pošastnim zabijanjem poskrbel Zach Auguste. Prebudila se je tudi publika, prvič se je s tribun zaslišalo vzklikanje: »Olimpija, Olimpija!« Ljubljančani so z dodatno energijo prišli do nekoliko bolj občutljive prednosti, ki je do konca tudi po zaslugi razpoloženega Eda Murića, ki je prikazal daleč najboljšo igro v letošnji sezoni, niso več zapravili. Tudi na veselje predsednika kluba Tomaža Berločnika in športnega trenerja Sanija Bečirovića, ki sta si ob robu igrišča skočila v objem.

»Napadalno smo odigrali dva odlična polčasa, obrambno samo drugega. Bili smo agresivni, prišli do lahkih košev v protinapadih in si tako tlakovali pot do zmage. Tako moramo igrati vedno in ne samo en polčas. Po porazu z Budućnostjo smo se veliko pogovarjali, prepirali, analizirali. Povedal sem igralcem, da to ni naša realna slika. Igrali smo proti dobrim nasprotnikom, a naivno izgubljali. Imamo izkušnje, zato se to ne bi smelo dogoditi. Ta tekma nam je dala nekaj odgovorov, a moramo gledati naprej in se dobro pripraviti na Igokeo,« je povedal Jurica Golemac.

Evropski pokal, 2. krog, skupina B: Promitheas – Gran Canaria 81:85, Venezia – Bursaspor 62:70, Budućnost – Valencia 71:70 (Prepelič 14 za Valencio, Tobey ni igral), Virtus – Ulm sinoči, vrstni red: Olimpija in Budućnost po 2-0, Virtus 1-0, Bursaspor, Valencia, Gran Canaria in Venezia po 1-1, Ulm 0-1, Bourg in Promitheas po 0-2.