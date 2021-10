Proračunski dan je v Britaniji, kjer imajo dva, pomladnega in jesenskega, nekaj posebnega. Politični ritual se začne z mahanjem z rdečim obrabljenim kovčkom finančnega ministra pred sedmo silo, nadaljuje z ministrovim govorom v poslanski zbornici, konča pa z urami in urami analiz, ki večine Britancev ne razsvetlijo. V včerajšnjem govoru finančnega ministra Rishija Sunaka, ki je trajal več kot 70 minut, je na vse konce in kraje letelo še več milijard funtov za to in ono kot običajno. Ministrstva vlade premierja Borisa Johnsona bodo do naslednjih volitev (predvidene so maja 2024, a prevladuje prepričanje, da jih bo Johnson razpisal veliko prej, kar bi izničilo včerajšnje proračunske napovedi) dobila skupno 177 milijard evrov.

Največ, dobrih osem milijard evrov, je Sunak namenil transportnim projektom na severu Anglije, kjer so konservativci na prejšnjih volitvah laburistom odvzeli vrsto poslanskih sedežev. Sedem milijard naj bi dobilo državno zdravstvo, da bi se soočilo z zaradi covida dolgim čakalnim seznamom Otočanov, ki morajo na operacijo in zdravljenje – na njej je že blizu šest milijonov imen. Znanstvene ustanove naj bi dobile samo nekaj manj kot zdravstvo.

Škotska naj bi dobila 5,4 milijarde evrov več na leto, Wales 29,6 milijarde več in Severna Irska 19 milijard več. Premierjevi »izravnavi« Britanije, kot Johnson reče odpravljanju prepada med bogatimi in revnimi deli države in državljani, pa je finančni minister namenil (samo) dve milijardi evrov.

Veselje v pubih Minimalno plačilo na uro se bo aprila povečalo s sedanjih 10,56 na 11,25 evra, kar je nedvomno najboljše sporočilo govora finančnega ministra, ki je, čeprav ne pije alkoholnih pijač, razveselil tudi večino pivcev in lastnike pubov. Odločil se je za »radikalno poenostavitev« davka na alkoholne pijače, ki bo po novem temeljil samo na odstotkih alkohola. Znižal bo davke za peneča vina, točeno pivo in jabolčnik. In povišal davek na žgane pijače. Ne takoj, ampak leta 2023. Preklical je tudi za prihodnje leto načrtovano povišanje (visokih) komunalnih prispevkov za poslovne prostore z letom 2023. Najbolj je verjetno razveselil lastnike pubov, restavracij, kinodvoran in telovadnic, ki jim je sporočil 50-odstotno znižanje komunalnih prispevkov. V konec govora pa je poskusil skriti spremembe pri socialni pomoči najrevnejšim Otočanom, ki jim je Johnsonova vlada znižala osnovno pomoč za 23,7 funta na teden, kar je poželo vsesplošno kritiko in obsojanje. V govor je bolj ali manj skril tudi veliko boljšo novico za banke, ki jim je za pet odstotkov znižal korporacijski davek. Menda zato, da bi ohranile konkurenčnost.