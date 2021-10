Še legendarni Anglež Alfred Hitchcock, mojster srhljivk, bi težko zrežiral bolj zanimiv konec, kot mu bomo priča v letošnji sezoni svetovnega prvenstva v motokrosu. Ta bo v znamenju številke tri. Do konca so namreč zgolj še tri tekme, vse v Italiji, razlika med prvimi tremi tekmovalci, Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom (KTM), Francozom Romainom Febvrom (Kawasaki) in Slovencem Timom Gajserjem (Honda), pa je vsega tri točke. Ali prevedeno, katerikoli izmed trojice mušketirjev je lahko prvak. Mi seveda upamo, da se bo na koncu najbolj smejal Ptujčan, ki bi tako še tretjič zapored postal prvak v kraljevskem razredu MXGP.

Pred veliko nagrado Pietramurate je bil sicer trikratni prvak pod velikim pritiskom, saj je dirko začel s 27 točkami zaostanka za Herlingsom. A troboj za naslov je postal zares zanimiv, ko je Nizozemec v prvi vožnji slabo startal, padel v prvem ovinku, nato pa celo odstopil, saj je eden od tekmecev zapeljal čez njegov motor in mu zlomil ročico za plin. Visoka skupna uvrstitev je tako splavala po vodi, Gajser in Febvre pa sta imela veliko priložnost, da smolo tekmeca unovčita. In sta jo. Že v prvi vožnji sta se udarila za zmago. Dolgo je sicer vodil Gajser, a je v ozadju hiter ritem narekoval tudi Febvre, ki je kljub manjši napaki na koncu ujel in nato še prehitel slovenskega asa. Začasno je prevzel rdečo številko vodilnega, pred drugo vožnjo pa je bilo stanje v svetovnem prvenstvu: Febvre 556 točk, Herlings 555, Gajser 550. Drugo vožnjo so vsi trije kandidati za naslov začeli slabše in se morali prebijati iz ozadja. Še najbolj Febvre, ki je lov začel z 12. mesta. Ker je večina v ospredju narekovala podoben ritem, veliko prehitevanj ni bilo, je pa Gajser nekaj minut pred koncem le prehitel Nizozemca Glenna Coldenhoffa (Yamaha) in prišel do dveh pomembnih točk za skupno razvrstitev. V zadnjih nekaj krogih je lovil še Švicarja Jeremyja Seewerja (Yamaha), a je po nekaj manjših napakah pristal na tretjem mestu, Herlings in Febvre pa sta ciljno črto prečkala kot četrti in peti. Skupno zmago je na domačem terenu s 45 točkami slavil Italijan Antonio Cairoli (KTM), v prvi vožnji sicer tretji, Gajser pa je bil z 42 točkami drugi.

»Nisem pričakoval zmage, saj sem se še v nedeljo slabo počutil. V obeh vožnjah sem startal dobro, sploh v drugi, nadzoroval sem dirko in na koncu slavil pomembno zmago. Ker nisem bil stoodstotno pripravljen, mi ta zmaga ogromno pomeni,« je dejal Antonio Cairoli, ki je še 94. v karieri pokoril konkurenco, kar devetkratni svetovni prvak pa se v tej sezoni poslavlja od razreda MXGP. S končnim razpletom je bil zadovoljen tudi Tim Gajser, ki ima tako lepo priložnost, da vnovič postane svetovni prvak: »V prvi vožnji sem imel občutek, da lahko zmagam, a sem potem izgubil ritem. Res škoda. V drugi je bil na začetku nekaj krogov kaos, tekmeci so me zaprli, potem pa sem se zbral in odpeljal najbolje, kar znam. Pred zadnjimi tremi dirkami smo na ničli, najboljši bo svetovni prvak.«

V razredu MX2 je Jan Pancar (KTM) osvojil tri nove točke. V prvi vožnji je bil 18., v drugi pa po napaki tik pred koncem 22. Zdaj ima skupno 102 točki, kar je dovolj za 20. mesto. Naslednja dirka bo že v nedeljo na istem prizorišču, za konec sezone pa boste dve dirki v Mantovi, in sicer 7. in 10. novembra.