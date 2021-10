Po predstavitvi končnega poročila šestmesečne preiskave minuli teden je v torek zvečer enajstčlanska komisija brazilskega senata (CPI) s sedmimi glasovi za in štirimi proti sprejela uradno zahtevo, da se predsednika Jaira Bolsonara ovadi zaradi zločina proti človeštvu in še devetih drugih kaznivih dejanj. Očitajo mu slabo upravljanje epidemije z visokim davkom smrtnosti, kršitev preventivnih zdravstvenih ukrepov, šarlatanstvo, napeljevanje h kaznivim dejanjem, ponarejanje dokumentov, nepravilno uporabo subvencij in sprenevedanje. Dve obtožbi pa sta opredeljeni kot kaznivo dejanje zoper uradno dolžnost.

Komisija je zaključila, da ima zvezna vlada »grozljivo strategijo« v zvezi s pandemijo, zaradi katere se je doslej okužilo več kot 21,6 milijona ljudi, umrlo pa jih je 605.000. Senatorji krivijo Bolsonara za 120.000 smrtnih primerov, ki bi jih bilo mogoče preprečiti, če bi zvezna vlada sprejela ustrezne ukrepe za zajezitev okužb in podprla zdravstvene ustanove ter pravočasno kupila cepivo. »Če bi se farmakološki ukrepi izvajali sistematično, bi se možnost prenosa covida-19 zmanjšala za približno 40 odstotkov, kar pomeni, da bi lahko do konca marca 2021 rešili najmanj 120.000 življenj,« piše v končnem poročilu.

Smrti zaradi pomanjkanja medicinskega kisika

Predsedniku očitajo tudi namerno zavlačevanje pri nakupu cepiva, spodbujanje k uporabi nepreizkušenih zdravil, namerno preziranje znakov korupcije ter neodzivnost v zvezi s propadom zdravstvenega sistema. Najzgovornejši primer je iz mesta Manaos v zvezni državi Amazonija, kjer je zaradi pomanjkanja medicinskega kisika umrlo na tisoče bolnikov, zvezna vlada pa ni ukrenila ničesar. V Braziliji so vse ukrepe proti pandemiji sprejemali na ravni zveznih držav in občin. Guvernerji 26 zveznih držav in župani se še danes spopadajo s škodljivo politiko Bolsonara, ki ne izpusti nobene priložnosti za posmehovanje njihovim ukrepom in za zanikanje pandemije. Po navedbah senatorjev so zbrali trdne dokaze, da je »zvezna vlada prezrla zdravstvene ukrepe in se odločila za nestrokovno in nepremišljeno soočenje s pandemijo koronavirusa ter s tem prebivalstvo namerno izpostavila konkretni nevarnosti množične okužbe«.

Seznam ovadenih je dolg in šteje poleg predsednika države še 81 oseb. Zločina proti človeštvu je obtožen tudi general Eduardo Pazuello, tretji od štirih zdravstvenih ministrov, kolikor jih je doslej imenovala Bolsonarova vlada. Na seznamu so še štirje aktivni ministri in dva, ki sta nedavno zapustila vlado, prav tako Bolsonarovi trije sinovi, senator Flávio, poslanec Eduardo in svetnik Carlos, osumljeni korupcije. Parlamentarna zahteva za sojenje je zdaj v rokah zveznega državnega tožilca Augusta Arasa, somišljenika brazilskega predsednika. Poznavalci razmer menijo, da na kratki rok odločitev senatne komisije ne bo imela pravnih ali političnih posledic za Bolsonara, ker ta uživa veliko podporo v spodnjem domu parlamenta. Ocenjujejo pa, da bodo posledice občutne na simbolni ravni s še večjim upadom njegove priljubljenosti med volilci.