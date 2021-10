»Strinjali smo se glede začetka pogajanj pred koncem novembra. Točen datum bo objavljen prihodnji teden,« je tvitnil namestnik iranskega zunanjega ministra Ali Bageri, ki opravlja tudi nalogo glavnega iranskega pogajalca.

Bageri se je danes v Bruslju sestal z Enriquejem Moro, namestnikom visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU. Iran se je namreč želel pred uradno obnovitvijo pogajanj pogovoriti o obstoječih razhajanjih. Diplomata sta se nazadnje srečala sredi meseca v Teheranu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pogajanja o mednarodnem jedrskem sporazumu, ki so jih obnovili aprila, so zastala poleti po predsedniških volitvah in menjavi vlade v Iranu. Kitajska, Nemčija, Francija, Velika Britanija in Rusija skušajo doseči, da bi se ZDA znova priključile dogovoru ter da bi Iran upošteval obveznosti iz dogovora.

Glavni cilj jedrskega dogovora je, da se Iranu prepreči razvoj jedrskega orožja. V zameno bi odpravili sankcije proti Iranu. Bivši predsednik ZDA Donald Trump je leta 2018 odstopil od dogovora in znova uvedel sankcije proti Iranu, zaradi katerih se slednji sooča z eno najhujših gospodarskih kriz. V odgovor na sankcije je Teheran postopoma začel opuščati obveze iz dogovora.