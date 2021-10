Nastaja zakon za bolj politično imenovanje ravnatelje

Poslanci SDS, Nove Slovenije in SMC bi radi ponovno spremenili zakon o financiranju šol. Tokrat bi posegli v sestavo svetov šol: odvzeli bi moč zaposlenim, staršem in dijakom ter povečali število politično imenovanih predstavnikov. Pedagoški strokovnjaki so nad nestrokovnostjo in aroganco oblastnikov ogorčeni.