Do zadnje strani: A tetlelo oné vodi Nobleso?

Začne se oktobra in konča ob pričetku naslednje jeseni, vmes se zakuha krvava vojna in opravi krvavi obračun z izdajalci, sledi pet minut zatišja in začetek vzpona naslednje generacije pretendentov na prestol. Tak je v kratkem »tetlele« roman o mestu Bohane, če že takoj tudi jaz uporabim govorico celjskega delavskega predela Gaberje, ki jo je, oplemeniteno še s posebnostmi širše regije, izbrala prevajalka Alenka Jovanovski, da bi ujela izvirnik – sociolekta angleških mest Limerick in Cork, s katerima je pisatelj Kevin Barry zakoličil svoj roman. Ko ga boste nehali brati in se nehali krohotati, boste še lep čas prav svinjsko zavijali po savinjsko.