Samorasla umetnost kot gonilo sprememb

Galerija likovnih samorastnikov v Trebnjem je edina tovrstna galerija pri nas, ki hrani, dokumentira in preučuje naivno umetnost, in to že 50 let. Njena zbirka šteje več kot 1300 slik, kipov in reliefov okoli 320 avtorjev z vseh kontinentov. Večina med njimi je sodelovala na taboru likovnih samorastnikov, ki v Trebnjem vsako leto poteka že od 1968.