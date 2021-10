Pahor že umika Svetličevo kandidaturo?

Predsednik Pahor že umika Svetličevo kandidaturo za ustavnega sodnika? No, še ne, saj je vendar sporočil samo to, da se bo zdaj (po odložitvi glasovanja o njegovem kandidatu dr. Svetliču) »po potrebi posvetoval s poslanskimi skupinami, ki kandidata podpirajo, in s kandidatom«. Kaj bo naredil, če bodo ti pri kandidaturi vztrajali (ali bo potem tega kandidata sam umaknil ali ne), je seveda pomembno vprašanje. Tudi s tem »diplomatskim« sporočilom pa je pravzaprav že priznal svojo »kršitev ustave iz malomarnosti«. Kar koli si že kdo misli o njem kot politiku (jaz na primer poleg slabega tudi kaj dobrega) – inteligence mu pa gotovo ne manjka. In zato je po nedavnem opozorilu dr. Aleša Novaka, da njegov kandidat za ustavnega sodnika sploh ne izpolnjuje temeljnega ustavnega pogoja za zasedbo te funkcije (biti »pravni strokovnjak«), pri sebi gotovo takoj ugotovil, da je to »malenkost« spregledal. Ne le on – pravzaprav kar vsi, dokler ni zadnji trenutek nekdo »zakričal« kot tisti otrok v pravljici, da je cesar vendar nag. A zdaj nihče razumen tega ne more več zanikati. Ustava je bila grobo kršena že s tem, da so za »pravnega strokovnjaka« šteli nekega popolnega pravnega začetnika. Ne namenoma, ampak iz malomarnosti. Doslej. Kaj pa zdaj?