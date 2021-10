Na NKBM imam odprtih več računov. Zakaj? Leta 2014 so me povabili k sodelovanju in skupaj smo ustvarili nepozabno kampanjo. Sodelovanje je bilo korektno, po zaključeni kampanji smo ostali v dobrih odnosih in sodelovali še naprej. Zato sem vse svoje račune prenesel na NKBM.

Po vseh teh letih sva s soprogo 20. 10. 2021 na spletno banko prejela obvestilo o odpovedi pogodbe o opravljanju plačilnih storitev s transakcijskim računom potrošnika oziroma o zaprtju računa, saj lahko banka enostransko odpove pogodbo, četudi je sklenjena za nedoločen čas. Po prejemu obvestila (kot nujno sporočilo) v mobilno aplikacijo sem poklical na info telefon, kjer so mi zagotovili, da je z najinima računoma vse v redu in ne vedo, zakaj bi nama zaprli račun. Rekli so mi, naj se s soprogo čim prej oglasiva v poslovalnici, da ustavijo postopek. Naslednji dan, 21. 10. 2021, sva odšla na najbližjo poslovalnico. Zaposlena je temeljito pregledala najine podatke, ugotovila, da manjkajo določeni podatki, ki so vezani na njihov marketing. Po pregledu vseh podatkov je zagotovila, da so zadeve urejene, račun se ne bo zaprl in zadeva je bila zaključena. Tudi sama ni vedela, zakaj sva dobila takšno obvestilo.

Naslednji dan, 22. 10., zjutraj sem na dom prek pošte s povratnico dobil to isto obvestilo, kot sem ga dobil na mobilno aplikacijo. Čez 20 minut me je poklicala zaposlena, pri kateri smo urejali zadeve, in mi rekla: »Gospod, jaz se opravičujem, ampak meni so rekli, da vas moram poklicati in vam povedati, da vam bodo vseeno zaprli račun. Jaz sem včerajšnjo vlogo oddala naprej, a so jo zavrnili.« Po mojem vprašanju, kaj je razlog za to, mi je gospa odgovorila, da jim po zakonu tega ni treba povedati.

Dopis, ki sem ga prejel, nima ne podpisa ne žiga.

Razumem, da so se zaradi mojega aktivizma spravili name. Moja soproga ni aktivist in zakaj bi njo kaznovali zaradi moje pokončne drže. Rad bi povedal, da v 20 mesecih nisem storil nič protizakonitega, kar je potrdilo tudi sodišče. Ne razumem in nedopustno je, da želijo zapreti tudi soprogin račun.

Vseh 20 mesecev pozivam javnost in medije, naj me povabijo na pogovor, da sam povem, kaj se je zgodilo v določenih situacijah. Nihče od medijev me 20 mesecev ni kontaktiral in povprašal za izjavo. Ponavljam: kadar koli in kjer koli sem pripravljen na izjavo v živo. Poštene sodbe se ne bom nikoli branil.

Zlatan Čordić - ZlatkoLjubljana