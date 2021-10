Univerze smo zavezane k zagotavljanju varnih pogojev za študente in zaposlene, kar vključuje različne ukrepe. Tako letošnje študijsko leto poteka ob pogoju PCT, poleg tega pa so obvezna tudi vsa uveljavljena higienska priporočila, kot so nošenje mask, razkuževanje rok in vzdrževanje medosebne razdalje, ko je to mogoče. Najpomembnejši ukrep preprečevanja širjenja okužb pa ostaja, da bolni ostajajo doma. Študenti in zaposleni v tem primeru obvestijo fakulteto, ki sproži nadaljnje postopke. Skladno z navodili, ki veljajo za preostalo izobraževanje, fakultete študente in zaposlene obvestijo o visokorizičnih stikih in o morebitnem prilagojenem študijskem procesu. Vsi, ki so bili v visokorizičnem stiku z okuženo osebo, prejmejo obvestilo, da morajo ostati doma, seznam visokorizičnih stikov je posredovan NIJZ, ki odredi karantene. Izjema so osebe, ki so bolezen prebolele pred manj kot pol leta ali so cepljene.

Na Univerzi na Primorskem smo tako ukrepali že več kot dvajsetkrat, del študija pa se je preselil na daljavo. S študenti smo v rednih stikih in pozorno spremljamo epidemiološko situacijo. Obenem ugotavljamo, da skoraj 80 odstotkov naših študentov in zaposlenih izpolnjuje PCT s cepljenjem ali prebolevnostjo, kar daje univerzitetni skupnosti visoko zaščito pred boleznijo, hkrati pa omogoča nadaljevanje poučevanja v živo.

Aleš Oven, pomočnik rektorice Univerze na Primorskem