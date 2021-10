Moški, ki je potrdil, da je Gašperinu izročil 20 evrov, je danes na sodišču povedal, da je aprila 2016 opravljal tehnični pregled svojega vozila v enem od podjetij v Mostah. Po pregledu so mu povedali, da so na vozilu nekatere nepravilnosti oz. pomanjkljivosti, pri čemer mu niso sporočili, ali je vozilo prestalo tehnični pregled ali ne. Namesto tega so ga usmerili v sobo tehničnih preglednikov, v kateri je bil Gašperin, ki ga je priča danes prepoznala v sodni dvorani.

Gašperin ga je spraševal, kaj bodo zdaj storili, kar je priča razumela, kot da se želi dogovoriti "drugače". Nato mu je ponudil in izročil 20 evrov "za pijačo", da bi lahko opravil tehnični pregled. Takšen potek dogodkov se je potrdil tudi v predvajanju enega od posnetkov iz pisarne, ki jo je policija tajno snemala.

Še ena priča je danes potrdila, da je za to, da bi njeno vozilo opravilo tehnični pregled, plačala 20 evrov. A tega denarja ni plačala Gašperinu, pač pa Iliji Grabovičkiću, ki je na predobravnavnem naroku februarja 2017 priznal krivdo. Moški je danes na sodišču povedal, da je pred pregledom poklical Grabovičkića. Na vprašanje sodnice Dejane Fekonja, zakaj ga je poklical, se najprej vzroka ni spomnil, nato je dejal, da ga je poklical, da ne bi naletel na gnečo pri pregledu. Nato je priznal, da mu je izročil 20 evrov, da bi avto kljub težavam z izpušnim sistemom uspešno prestal tehnični pregled.

Grabovičkića je klicala tudi ena od današnjih prič. Znanka ji je namreč svetovala, naj se obrne nanj, potem ko avtomobil ni prestal tehničnega pregleda. Izročila mu je 20 ali 30 evrov, kot je dejala, je mislila, da ji je popravil avto. Tajni posnetek policije iz pisarne tehničnih preglednikov je pokazal, da je Grabovičkić ob prihodu v sobo govoril o omenjeni priči in jo poimenoval z imenom, nato pa je nekaj modrega izročil Gašperinu. Šlo naj bi za bankovec 20 evrov.

Nekatere priče pa so danes zanikale, da bi komur koli izročale denar za to, da bi njihovo vozilo opravilo tehnični pregled. Prav tako so zatrjevali, da niso poznali Grabovičkića ali pa so ga poznali bežno, na videz. Po pregledu kombija ene od prič na tehničnem pregledu je Grabovičkić prinesel denar v sobo preglednikov, ga sodeč po danes predvajanih video posnetkih pospravil pod podlogo na pisalni mizi, Gašperin pa je pozneje segel pod podlogo, pri čemer naj bi izvlekel ta denar in ga pospravil v delovno obleko.

Pri poznejšem izrednem tehničnem pregledu vozil prič, ki so danes pričale na sodišču, se je sicer izkazalo, da vozila niso bila tehnično brezhibna.

Grabovičkić naj bi po obtožnici skupaj z Gašperinom vodil celoten posel dajanja in sprejemanja podkupnin - za posamezen primer je šlo za nekaj deset evrov - na tehničnih pregledih v ljubljanskih Mostah, pri čemer naj bi Grabovičkić sprejemal stranke, Gašperin pa poskrbel za potrditev tehnične brezhibnosti vozil, ki dejansko niso bila tehnično brezhibna.

Gašperin je bil sicer kot nekdanji vodja poslovalnice AMZS v Lescah za podobna kazniva dejanja obsojen že konec leta 2014, in sicer na tri leta zapora. Kazen je vmes že prestal. Sojenje v tej zadevi se nadaljuje 10. in 17. novembra, ko bodo zaslišali še številne priče.