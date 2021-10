Po informacijah tednika Mladina naj bi na RTV Slovenija po odstopu odgovorne urednice informativnega programa Manice Janežič Ambrožič odstopili še trije uredniki - urednik notranjepolitične redakcije Dejan Ladika, urednica zunanjepolitične redakcije Meta Dragolič in Mitja Prek, urednik domačih dopisništev. Odstopili naj bi zaradi krčenja sredstev v informativnem programu.

Dejan Ladika je informacije potrdil in dodal, da je to zdaj že tudi uradno. Da pa dodatnih komentarjev v povezavi s tem ne dajejo.

Naj spomnimo, da je 15. oktobra je s položaja odgovorne urednice informativnega programa Televizije Slovenija zaradi nestrinjanja s programsko-produkcijskim načrtom za leto 2022 odstopila Manica Janežič Ambrožič. Osnutek načrta predvideva ukinitev poročil ob 8., 9. in 10. uri ter oddaje Politično s Tanjo Gobec. Med drugimi bi krajšali Prvi dnevnik, TV Dnevnik, Slovenko kroniko in Odmeve. Poleg tega načrtujejo nove oddaje, med drugim poročila ob 20. in 21. uri ter nove zabavne oddaje.

Manici Janežič Ambrožič bi se sicer mandat iztekel marca prihodnje leto. Na položaju vršilke dolžnosti odgovorne urednice bo ostala, dokler vodstvo javne televizije ne bo našlo njenega naslednika, potem pa namerava svoje delo nadaljevati v informativnem programu. Vodstvo Radiotelevizije Slovenija je ob njenem odstopu nad novico izrazilo »popolno presenečenje«.