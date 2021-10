»Okoljski minister bi moral biti varuh okolja in javnega interesa, a tega ne razume. Vizjak je varuh parcialnih interesov, zato si zasluži interpelacijo,« je na novinskarki konferenci povedal vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović.

Med očitki je navedel Vizjakovo »netransparentno delovanje«, med drugim domnevno napeljevanje predsednika uprave DZS Bojana Petana k neplačevanju davkov pri prevzemu Term Čatež, potem »neposredno odgovornost za sprejem škodljive zakonodaje«, pri čemer je Golubović izpostavil zakon o vodah, ki je padel na referendumu, »načrtno omejevanje stroke pri pripravi okoljske zakonodaje« ter »favoriziranje dobičkarskih parcialnih interesov na račun javnega interesa«, glede česar je Vizjaka obtožil, da je sporni zakon o vodah pripravil zato, da bi lahko posamezniki pokupili priobalna zemljišča.

Golubović: Minister bi moral že sam odstopiti

»Ozračje v državi je razgreto, pri čemer največji delež odgovornosti nosi vlada. Minister bi moral odstopiti ter tako vsaj nekoliko umiriti zadeve,« je povedal Golubović. Kot je dejal, so v prejšnjih vladaj ministri odstopali zaradi mnogo manj resnih kršitev, kot si jih je privoščil Vizjak. »Zdaj pa ministri ne odgovarjajo niti, ko kršijo zakonodajo in ustavo, ko ne spoštujejo sodb sodišč,« je opozoril Golubović in spomnil, da interpelacija čaka tudi ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča, šolsko ministrico Simono Kustec in notranjega ministra Aleša Hojsa.

V SD so dejali, da Vizjak ne more biti minister za okolje, saj je sam največja grožnja boju proti podnebnim spremembam. »Je ekspert za vsa področja, prisoten na vseh področjih, še najmanj pa na svojem. Ne ukvarja se z okoljsko problematiko, okoljsko krizo. Zna pa se ukvarjati z nabavo Petrolovih delnic, tik pred tem, ko vlada, v kateri glasuje tudi sam, sprejme liberalizacijo cen naftnih derivatov.«

V Levici so prepričani, da je Vizjak minister proti okolju, »ne dela v korist skupnosti, temveč v korist kapitala ter mu celo svetuje, da je plačevanje davkov 'glupo'«. Očitali so mu, da nima integritete in deluje dvolično, v Evropi govori eno, doma pa drugo. Že četrtič je tudi povozil predlog zakona za prepoved frekinga. V SAB so prepričani, da so največjo nezaupnico izrekli že državljani sami na referendumu o vodah.