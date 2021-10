(Nedeljski dnevnik) Mehurček bo dobil dodaten pomen

Vas zanima, kako so v času reformacije, Primoža Trubarja in prve slovenske knjige rekli opici? In komu so naši predniki pred skoraj 500 leti rekli, da je dvojojezičen ali pa dobrorojen? »Opica je bila afinja, dvojojezičen so rekli tistemu, za katerega so menili, da je dvoličen ali hinavski, za dobrorojenega pa so imeli nekoga, ki je bil plemenit, žlahten,« razloži dr. Andreja Legan Ravnikar, vodja sekcije za zgodovino slovenskega jezika na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in ena od avtoric novega Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Dobili smo ga le nekaj dni pred mednarodnim dnevom slovarjev in dnevom reformacije, obdobja, ki je pomembno zaznamovalo slovensko besedo in slovensko slovaropisje.