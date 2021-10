Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so pojasnili, da je ministrstvo oblikovalo delovno skupino strokovnjakov in poznavalcev visokošolskega prostora z nalogo, da pripravijo izhodišča za predlog zakona o kakovosti v visokem šolstvu, »ob hkratnem upoštevanju vsebine veljavnega zakona o visokem šolstvu z namenom njune medsebojne razmejitve in priprave osnutka predloga zakona«.

V delovni skupini, ki se je prvič sestala 14. oktobra, so Mitja Slavinec, Franci Demšar, Franc Janžekovič, Anton Ramšak, Nejc Šarabon, Barbara Toplak Perovič in Andrej Pirjevec. Delovna skupina je imenovana do 30. maja 2022.

Za komentiranje vsebine zakona je po navedbah ministrstva še prezgodaj, saj delovna skupina še ni pripravila izhodišč, niti še ni razmejila vsebine med obstoječim zakonom o visokem šolstvu in vsebinami, ki bi jih obravnaval nov zakon. Kot so dodali, so se v javnosti pojavila interna delovna gradiva, ki so jih prejeli člani delovne skupine. Dejanske predlagane zakonske rešitve pa bodo pripravljene v osnutku, ki pa ga delovna skupina še nima, so še navedli. Ob tem so napovedali, da bo osnutek, ko bo pripravljen, šel v postopek po običajni proceduri, ki vključuje tudi javno obravnavo.