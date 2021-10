V ZDA pred odobritvijo cepljenja za otroke, starejše od pet let

Neodvisni panel strokovnjakov je v torek ameriški Upravi za hrano in zdravila (FDA) priporočil uporabo Pfizerjevega cepiva proti covidu-19 za otroke, stare od pet do 11 let. Za zdaj gre le za cepivo Pfizerja, v prihodnje pa bo na podoben način najverjetneje potrjeno še cepivo Moderne. V ZDA so doslej zaradi covida-19 hospitalizirali 8300 otrok, starih od pet do 11 let, tretjina jih je končala na intenzivni negi, skoraj 100 pa jih je umrlo. Pfizerjeva študija med šolskimi otroki je ugotovila, da je cepivo 91-odstotno učinkovito pri preprečevanju simptomatičnih okužb, čeprav so jim dali le tretjino odmerka, ki gre odraslim osebam.