Okoli pol osme ure zvečer je v Anhovem v občini Kanal ob Soči ogenj zajel stanovanjsko hišo. Eni osebi se je iz gorečega objekta uspelo rešiti, druga je ostala v notranjosti in umrla, so potrdili na PU Nova Gorica. Z ognjenimi zublji se je borilo dvajset gasilcev PGD Kanal in JZ GRD GE Nova Gorica. Med gašenjem so na hodniku v prvem nadstropju tik ob stopnicah našli zoglenelo žensko truplo. »Ogenj, ki se je iz notranjosti razširil še na ostrešje hiše, je stavbo zelo poškodoval,« je pojasnil Dean Božnik iz PU Nova Gorica. Gasilci so ogenj pogasili, požarišče pa pregledali s termovizijsko kamero.

Novogoriški reševalci so žensko, ki se je uspela rešiti iz hiše, odpeljali v šempetrsko bolnišnico, a naj ne bi bila poškodovana. Zdravnica je na kraju tragedije odredila sanitarno obdukcijo pokojne, ki jo bodo opravili na ljubljanskem inštitutu za sodno medicino. Na kraju požara so bili še novogoriški policisti in kriminalisti, ki so o dogodku obvestili preiskovalno sodnico in državno tožilstvo v Novi Gorici. Policija okoliščine požara še preiskuje, zato dodatnih podrobnosti dogodka ne more posredovati, več bo znanega po zaključku preiskave.