Ekipa Utah Jazz je s 122:110 na domačem parketu ugnala Denver Nuggets, za katere slovenski košarkar Vlatko Čančar ni dobil priložnosti za igro. Srb Nikola Jokić, najkoristnejši igralec lige v minuli sezoni, je za Denver v zgolj 15 minutah zbral 24 točk, šest skokov in pet podaj.

Brez superzvezdnika LeBrona Jamesa so igralci Los Angeles Lakers v gosteh po podaljšku premagali San Antonio Spurs s 125:121 in so tako kot Utah še neporaženi v tej sezoni. James ima težave z desnim gležnjem, v njegovi odsotnosti sta bila najboljša Anthony Davis in Russell Westbrook s 35 in 33 točkami.

V tej sezoni ni izgubilo niti moštvo Golden State Warriors, ki je Oklahomo City Thunder ugnalo s 106:98. Košarkarji New York Knicks so končali niz 15 zaporednih porazov v dvobojih s Philadelphio 76ers, v Madison Square Gardnu so zmagali s 112:99.

Delček izvrstne igre Dončića si lahko pogledate v spodnjem videu.