Čas opredeljevanja

Slovenska politika je po neuspeli konstruktivni nezaupnici februarja letos v nenehni politični agoniji. Na eni strani spremljamo neizprosne poskuse ohranjanja politične večine v državnem zboru, na drugi nič manj odločno preizkušanje trdnosti vladne večine. Manevrskega prostora za izmikanje in pivotiranje na političnem parketu je vse manj, kajti volitve so vse bližje, pa tudi politika vlade, ki vse bolj avtoritarno, razsipno in na trdo naslavlja kompleksne težave v državi in družbi, ne pušča veliko prostora za razmišljanje. Ali kot je pred nekaj tedni izjavil prvi predsednik samostojne države Milan Kučan, prišel je čas opredeljevanja.