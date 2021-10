Opozicija omogočila, da lahko v Podgorškovem Grmu bučno nazdravijo s cvičkom

Zasebna Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, ki jo je leta 2012 postavil na noge aktualni kmetijski minister Jože Podgoršek, se bo v kratkem preoblikovala v javni zavod in bo financirana iz državnega proračuna. To so ji omogočili opozicijski poslanke in poslanci, ki so bojkotirali glasovanje o tem, in ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, ki je strokovno popolnoma odpovedalo.