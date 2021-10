Mesec dni po nemških volitvah je imel včeraj v Berlinu ustanovno zasedanje novi parlament, ki ima največ poslancev doslej (736), je mlajši od prejšnjega ter bolj pisan po rasi in po spolu. Tudi nova predsednica dvajsetega povojnega bundestaga je postala ženska – na včerajšnjem zasedanju so na položaj izvolili 53-letno Bärbel Bas, ki, kot je v navadi, prihaja iz največje stranke, torej socialdemokratske SPD. Ta ima v novem sklicu bundestaga 206 poslancev.

Basova, ki je bila doslej podpredsednica poslanske skupine, je tako zasedla formalno drugi najvišji položaj v državi po predsedniku republike, in sicer kot tretja ženska v zgodovini. Žezlo je prevzela od Wolfganga Schäubleja, ki se je v poslovilnem nastopu zavzel za volilno reformo. 736 poslancev je po njegovem mnenju odločno preveč. Številnejšega spodnjega doma, če lahko tako rečemo bundestagu, namreč nima nobena država na svetu (z izjemo Kitajske, ki ima enodomni parlament). V osnovi naj bi imel bundestag sicer 598 poslancev, 299 izvoljenih po enokrožnem večinskem sistemu in 299 po proporcionalnem. A potem sledi še nemška posebnost, ko razdelijo dodatne sedeže, da dosežejo izravnavo med rezultatoma obeh načinov volitev. In teh dodatnih sedežev je vse več, ker je več strank v parlamentu. Volilno reformo so sicer skušali izpeljati že v prejšnji vladi, a neuspešno.

Zeleni premikajo meje Večje število poslancev pa je prineslo tudi več prelomnic in raznovrstnosti. Bundestag je dobil prvo temnopolto poslanko v zgodovini, to bo Awet Tesfaiesus, leta 1974 v Eritreji rojeno pravnico, ki je članica Zelenih. V Nemčijo je prišla z desetimi leti in se pred vstopom v politično kariero posvetila zaščiti priseljencev. Delež poslank v parlamentu na splošno se je glede na prejšnji sklic zvišal na nekaj čez tretjino. Med njimi sta prvič transspolni poslanki, tudi obe iz vrst Zelenih. Povprečna starost poslancev je padla na 47,3 leta. Več kot 280 pa je izvoljenih prvič. Najmlajša sta stara 23 let, spet oba iz vrst Zelenih, kar petdeset je mlajših od trideset let. Najstarejši pa šteje osemdeset let in prihaja iz stranke Alternativa za Nemčijo. Več kot enajst odstotkov poslancev je bilo rojenih v tujini ali pa so bili tam rojeni njihovi starši. Prvič se je tudi zgodilo, da so v vzhodni Nemčiji za poslanca izvolili begunca.