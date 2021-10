Rdeče bo postalo zeleno

Ljubljančani se tresejo od strahu zaradi selitve polnilnice piva Union v Laško. Zelo jih skrbi, ali bo pivo še vedno enakega okusa, saj ne bo več zvarjeno z ljubljansko podtalnico, ki še od Koslerjevih časov velja za odločilno komponento okusa ljubljanskega piva. A to še ni najhuje. Po ljubljanskem temnem spletu so že začele krožiti teorije zarote, da je Laško leta 2015 Union prodal Heinekenu s posebnim členom v pogodbi, v katerem je zapisano, da mora do leta 2023 v rdeče ljubljanske pločevinke polniti avtohtono zeleno štajersko pivo z dodatkom nanočipov, ki bodo sprožili popolno pozabo besede kva ter Ljubljančane spremenili v navijače NK Maribor.